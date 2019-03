Mutmaßlich der Niesanfall eines Autofahrers hat zu einem Unfall bei Haiger (Lahn-Dill) geführt.

Der 31-Jährige geriet dadurch am Dienstagabend auf der B277 in den Gegenverkehr, streifte ein Auto und prallte frontal gegen ein weiteres, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Unfallverursacher wurde leicht, eine 44-jährige Fahrerin und eine Beifahrerin (52) schwer verletzt.