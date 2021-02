Der mit europäischem Haftbefehl in den Niederlanden am Dienstag festgenommene einstige Reemtsma-Entführer Drach wird nicht kurzfristig nach Deutschland überstellt.

Die Untersuchungshaft des 60-Jährigen wurde am Mittwoch verlängert. Drach soll 2019 in Frankfurt an einem Raub auf einen Geldtransporter beteiligt gewesen sein.