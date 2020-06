Ein Radfahrer und eine Nordic Walkerin haben sich bei einem Zusammenstoß in Hünfeld (Fulda) leicht verletzt.

Die 51-Jährige ging am Samstag mit einer Begleiterin auf einer Straße, als der 48-Jährige sie überholte, wie die Polizei am Montag meldete. Die Frauen wichen erschrocken aus, stießen gegen den Radler. Er prallte gegen eine Mauer und ein Tor. 2.000 Euro Schaden am Rennrad.