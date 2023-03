Nachdem der Asklepios-Konzern zu Jahresbeginn bereits den Klinikbetrieb eingestellt hatte, wird nun zum 1.April auch die noch verbliebene Notaufnahme geschlossen.

Wie der Kreis am Montag auf hr-Anfrage mitteilte, sollen am Standort in Melsungen nur eine Rettungswache mit Notarzt stationiert bleiben sowie an den Wochenenden der ärztliche Bereitschaftsdienst.