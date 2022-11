Ein Einbruch in ein Technikhäuschen hat Folgen für zwei mittelhessische Gemeinden: Dort sind das Internet und das Festnetz der Telekom lahmgelegt. Die Täter hatten Kabel durchtrennt.

Über ein Fenster sind die Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in das Technikhäuschen gelangt. Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, haben sie anschließend im Inneren des Gebäudes Kabel durchtrennt. Nach ersten Erkenntnissen sind sie ohne Beute geflüchtet.

Seit dem Morgen sind deswegen die Gemeinden Bischoffen und Hohenahr (beide Lahn-Dill) ohne Internet, auch das Festnetz der Telekom funktioniert laut Polizei nicht. Techniker haben bereits mit der Reparatur begonnen. Wann Telefon und Internet wieder funktionieren werden, sei aber noch nicht absehbar.

Ausfall betrifft auch Notruf

In einer Mitteilung wies der Kreis darauf hin, dass auch der Notruf vom Ausfall des Festnetzes betroffen ist. Das betrifft demnach auch die Ortsteile Bermoll, Bellersdorf, Königsberg, Frankenbach und Blasbach.

Über das Handy sind die 112 sowie die 110 dagegen weiter erreichbar. In den Ortschaften seien zudem die Feuerwehrgeräte- sowie die Dorfgemeinschaftshäuser besetzt. In dringenden Fällen sollten Hilfesuchende sich direkt dorthin wenden, riet der Kreis.