Nach einem Notruf, in dem ein Anrufer eine "Gewaltanwendung" mit einer Waffe schilderte, ist die Polizei in Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg) am frühen Dienstagmorgen mit mehreren Streifen und einem Spezialeinsatzkommando in die Altstadt ausgerückt.

Dort stellte sich nach Angaben der Beamten allerdings heraus, dass der Notruf vorgetäuscht war.