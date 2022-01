Die Polizei hat bei der Durchsuchung einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Fulda Waffen, Munition und NS-Devotionalien sichergestellt.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten, habe ein Hinweis aus der Bevölkerung zu der Durchsuchung am Samstag geführt. Ein 37-Jähriger Mann soll zuvor in der Wohnung gelebt haben.