Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen einen mutmaßlichen Drohbrief-Schreiber erhoben. Er soll unter dem Kürzel "NSU 2.0" zahlreiche Schreiben verschickt und Menschen bedroht haben.

Der 53 Jahre alte Mann aus Berlin wurde im Mai 2021 festgenommen. Nun erhebt die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen den Mann. Ihm werden unter anderem Beleidigung, Bedrohung, Volksverhetzung und das Verbreiten von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Donnerstag mitteilte.

NSU-2.0-Festnahme in Berlin Verdacht gegen mutmaßlichen Drohbrief-Schreiber erhärtet Der Verdacht gegen den in Berlin festgenommenen mutmaßlichen Verfasser von NSU-2.0-Drohschreiben hat sich erhärtet. Die Ermittlungen würden fortgesetzt, betonten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Genau das forderten mehrere Opfer - wegen offener Fragen. Zum Artikel

116 Drohschreiben mit "NSU 2.0"-Kürzel

Der 53-Jährige soll zwischen August 2018 und März 2021 insgesamt 116 selbstverfasste Drohschreiben verschickt haben. Diese seien mit dem Kürzel "NSU 2.0" unterzeichnet worden. Unter den Adressaten sollen Politikerinnen, eine Frankfurter Anwältin, Behörden, Institutionen und Privatpersonen gewesen sein.

Die Drohbriefe, die häufig in Form eines behördlichen Schreibens oder in Form eines Gerichtsurteils verfasst waren, habe er regelmäßig mit "Heil Hitler" unterzeichnet, sich selbst habe er "SS-Obersturmbannführer" genannt.

Drohungen mit privaten Daten

Gedroht wurde unter anderem mit Worten wie "verpiss dich lieber, solange du hier noch lebend rauskommst" oder damit, dass Familienangehörige "mit barbarischer sadistischer Härte abgeschlachtet" würden. Die Drohschreiben seien per E-Mail, Fax oder SMS verschickt worden.

In vielen Fällen soll der Angeklagte personenbezogene und nicht frei zugängliche Daten der Adressatinnen genannt haben, um die Drohwirkung zu verstärken. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll er an diese Informationen gekommen sein, in dem er sich als Bediensteter einer Behörde ausgab.

Zunächst standen Frankfurter Polizisten im Verdacht, diese Daten abgefragt und an der Drohmail-Serie beteiligt gewesen zu sein. Das hat sich laut Staatsanwaltschaft aber nicht bestätigt.

Beschuldigter bestreitet Tatvorwürfe

Bei den Taten soll es dem Mann um eine Bedrohungswirkung und eine öffentlichkeitswirksame Medienberichterstattung gegangen sein. Das Landgericht wird nun in nächster Instanz über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Der Angeschuldigte bestreitet die Tatvorwürfe.

Der Beschuldigte wurde am 3. Mai 2021 in seiner Berliner Wohnung festgenommen. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft. Bei der Wohnungsdurchsuchung des Mannes konnten zahlreiche Unterlagen sowie Datenträger mit kinder- und jugendpornographischem Material sichergestellt werden.