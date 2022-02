Am dritten Verhandlungstag im "NSU 2.0"-Prozess sagte die Bundestagsabgeordnete der Linken, Martina Renner, aus. Auch sie war Adressatin von Drohschreiben. Sie erklärte, warum sie sich nur ungern den hessischen Ermittlern anvertraute.

Mit der Vernehmung weiterer Zeugen ist am Donnerstag der Prozess um die Drohschreiben des sogenannten "NSU 2.0" am Frankfurter Landgericht fortgesetzt worden. Am Vormittag sagte die Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Parteivorsitzende der Linkspartei, Martina Renner, aus. Sie selbst war ebenfalls Adressatin von Schreiben des NSU 2.0.

Serie endete nach Verhaftung

Renner berichtete, dass sie regelmäßig Zuschriften mit expliziten Gewalt- und Morddrohungen erhalte. Diese kämen sowohl in ihrem Bundestagsbüro als auch im Wahlkreisbüro in Thüringen an. Oft erreichten die Zuschriften ihre Büros am Wochenende und müssten dann von ihr und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesichtet werden. "Ich nehme den Inhalt von solchen Drohschreiben immer zur Kenntnis und lese sie auch selbst durch", erläutert Renner.

Die Schreiben des "NSU 2.0", die dem Angeklagten Alexander M. zur Last gelegt werden, seien insofern nicht ungewöhnlich gewesen. Bereits zuvor hätte es Serien von Drohbriefen mit Absendern wie "Nationalsozialistische Offensive" und "Staatsstreichorchester" gegeben. Mit "NSU 2.0" seien insgesamt elf Drohschreiben gekennzeichnet gewesen. Diese Serie sei mit der Verhaftung des Angeklagten im Frühjahr 2021 abgebrochen.

Polizei sieht nur "abstrakte Bedrohung"

Renner erklärte, dass die in den Schreiben geschilderten Gewaltphantasien psychische Auswirkungen bei ihr gehabt hätten: "bis dahin, dass man davon träumt". Zudem würden Sichtung und juristische Beurteilung der Schreiben einen nicht geringen Arbeitsaufwand und Zeit beanspruchen.

Trotz der konkret geschilderten Gewalttaten seien das Bundeskriminalamt sowie die Landeskriminalämter in Berlin und Thüringen zu der Einschätzung gelangt, dass es sich nur um "abstrakte Bedrohungen" handele. Sicherheitsmaßnahmen habe sie privat ergreifen und organisieren müssen.

An das Landeskriminalamt Hessen hätten sich sie und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur ungern gewandt. Renner verwies in diesem Zusammenhang auf den Skandal um das Frankfurter Spezialeinsatzkommando, rechtsextreme Chatgruppen und die illegalen Datenabfragen auf einem Frankfurter Polizeirevier. "Die waren nicht die erste Anlaufstelle, wenn es um vertrauensbildende Maßnahmen ging", so Renner.

Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Insgesamt umfasst die Serie des "NSU 2.0" 116 Drohschreiben. Sie enthielten teilweise persönliche Daten von Betroffenen und ihren Verwandten, von denen vermutet wird, dass sie an Polizeicomputern abgefragt wurden. Die Anklage geht davon aus, dass der 54-jährige Berliner Alexander M. die Schreiben verfasst hat. Es wird vermutet, dass er die Daten telefonisch bei Polizeidienststellen abfragte, indem er sich als Behördenmitarbeiter ausgab. Alexander M. bestreitet die Vorwürfe.

Am Nachmittag sollen weitere Zeuginnen vernommen werden, darunter Katrin Gottschalk stellvertretende Chefredakteurin der Berliner "Tageszeitung".