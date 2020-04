Die Identität der bei einem Brand entdeckten zwei Toten in Bad Nauheim (Wetterau) ist weiterhin nicht geklärt.

Mit der Obduktion wurde laut Polizei am Dienstagmittag begonnen. Die Leichen waren am Montag im obersten Stock eines Mehrfamilienhauses entdeckt worden, in dem 30 Personen gemeldet sind. Auch die Brandursache ist noch unklar.