Weil ein kaputter Stromabnehmer die Oberleitung beschädigte, strandete bei Gernsheim ein ICE. Der Strom fiel aus, Toiletten waren defekt. Erst Stunden später ging es weiter.

Alptraum für hunderte Zugpassagiere in der Nacht zu Samstag: Weil der Stromabnehmer gebrochen war und die Oberleitung beschädigt hatte, ist der ICE 615 auf der Fahrt von Dortmund nach München in Gernsheim (Groß-Gerau) liegen geblieben. Rund 750 Reisende mussten in dem Zug ausharren, bis die Bahn einen Ersatzzug parat hatte, teilte die Bundespolizei mit.

Gegen 22 Uhr blieb der Zug stehen. In der Zwischenzeit fiel der Strom aus, auch Klimaanlagen und Toiletten funktionierten nicht mehr, wie zahlreiche Fahrgäste unter anderem auf Twitter berichteten. Gegen 2.45 Uhr am Samstagmorgen kamen die Passagiere dann in einem Ersatzzug in Mannheim an, mit 340 Minuten Verspätung.

Materialermüdung war wohl die Ursache

Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort, unter anderem leuchteten die Einsatzkräfte den Übergang vom defekten in den Ersatzzug aus. Vorsichtshalber waren auch acht Kräfte vom Rettungsdienst dabei. Verletzte habe es aber keine gegeben, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Ein Sprecher der Bundespolizei teilte mit, dass vermutlich Materialermüdung die Ursache für den Zwischenfall war.

Zahlreiche Verspätungen im Fern- und Nahverkehr

Am frühen Samstagmorgen war ein Gleis wieder befahrbar. Im Regionalverkehr fielen Züge aus oder waren verspätet, im Fernverkehr wurden Züge umgeleitet. Auch zahlreiche Strecken wie Frankfurt - Paris, Hamburg - München oder Kiel - Stuttgart waren von der Störung betroffen. Gegen 8 Uhr teilte die Bahn aber mit, es gebe nur noch geringe Verspätungen auf der Strecke.

