U4-Störung dauert bis Mittwoch an

Ausfälle im Frankfurter U-Bahn-Netz U4-Störung dauert bis Mittwoch an

Gleich an zwei Stellen auf der U-Bahnlinie 4 in Frankfurt sind die Oberleitungen beschädigt. Teile der Strecke wurden voll gesperrt. Die Reparatur dauert deutlich länger als erwartet.

Oberleitungsschaden auf der Frankfurter U-Bahn-Linie 4 Bild © Feuerwehr Frankfurt

Zwei Oberleitungsschäden auf der Linie der U4 sorgen im Frankfurter U-Bahn-Netz für größere Probleme. Wegen andauernder Reparaturarbeiten sei vorerst kein Normalbetrieb möglich, sagte eine Sprecherin der Frankfurter Verkehrsgesellschaft VGF. Die Arbeiten würden voraussichtlich bis Mittwochvormittag andauern.

Bis dahin können die Züge der U4 nicht zwischen Enkheim und Seckbacher Landstraße sowie zwischen Konstablerwache und Bockenheimer Warte fahren. Auf dem stadteinwärtigen Gleis verkehrt lediglich ein Pendelzug zwischen Seckbacher Landstraße und Konstablerwache.

Betroffenen rät die VGF einen Umstieg auf die U5, die regulär fährt. Außerdem ist die U7 zwischen Konstablerwache und Enkheim mit zusätzlichen Zügen unterwegs.

Technische Probleme

Die Probleme waren am frühen Dienstagmorgen aufgetreten. Sowohl an der Seckbacher Landstraße als auch an der Messe bremsten Oberleitungsschäden die Züge aus. Die beiden Bahnen seien evakuiert worden, sagte die VGF-Sprecherin. "Ohne Probleme", wie sie hinzufügte.

Ursprünglich sollten die Reparaturarbeiten bereits am Dienstagmittag abgeschlossen sein. Grund für die Störung sei ein technischer Defekt, sagte die Sprecherin. Genaueres müsste aber noch untersucht werden. Die VGF führt Testfahrten auf der betroffenen Strecke durch und prüft die Bahnen auf etwaige Schäden.

Sendung: hr-iNFO, 26.02.2019, 12:00 Uhr