Bei einem Zusammenstoß dreier Pkw auf der B45 in Obertshausen (Offenbach) sind fünf Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 30-jähriger Fahrer am Freitagnachmittag beim Wechseln der Fahrspur mit einem links neben ihm fahrenden Pkw kollidiert. Dieser schleuderte gegen ein weiteres Fahrzeug. Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser.