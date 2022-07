Ein Supermarkt in Rüsselsheim-Königstädten ist in Brand geraten.

Bei zwei Bränden in Hessen ist ein Sachschaden von etwa 1,3 Millionen Euro entstanden. Im Main-Kinzig-Kreis sind Plastikteile einer Firma in Brand geraten. In Obertshausen stand eine Shisha-Bar in Flammen. Auch in einem Supermarkt in Rüsselsheim brannte es.

Bei einem Brand auf einer Freifläche in Sinntal (Main-Kinzig) ist am Samstagmittag ein Sachschaden von rund 800.000 Euro entstanden. Dabei standen Boxen mit Plastikteilen eines Unternehmens in Flammen, wie ein Sprecher der Polizei in Offenbach am Samstag sagte.

Den Angaben zufolge gab es keine Verletzten. Die Ursache des Brandes ist noch nicht geklärt. Es waren rund 60 Feuerwehrleute im Einsatz. Das Feuer konnte laut Polizei schnell gelöscht werden.

Vorbau der Shisha-Bar in Brand

In Obertshausen (Offenbach) stand am Samstagnachmittag eine Shisha-Bar in Flammen. Rauchwolken zogen über die Stadt. Wie die Polizei mitteilte, war der Vorbau der Shisha-Bar in Brand geraten, auch Teile der Shisha-Bar hätten gebrannt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist noch unklar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf eine halbe Million Euro.

Rüsselsheimer Supermarkt in Vollbrand

Am Samstagabend kam es zu einem weiteren Brand in einem Supermarkt in Rüsselsheim-Königstädten. Wie die Polizei mitteilte, war der Brand im Lagerbereich des Marktes ausgebrochen und hatte sich schnell auf den gesamten Supermarkt ausgebreitet.

Angestellte und Kunden konnten das Gebäude den Angaben nach unverletzt verlassen. Die Bevölkerung wurde über eine Rundfunkwarnmeldung informiert, dass sie während der Löscharbeiten vorsorglich Türen und Fenster geschlossen halten soll. Über die Brandursache und Schadenshöhe liegen laut Polizei noch keine Informationen vor.

