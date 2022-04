Der Oeder Weg in der Frankfurter Innenstadt ist ab Montag keine Durchgangsstraße für den Autoverkehr mehr.

Eine neue Barriere auf Höhe der Holzhausenstraße hindert Autofahrer aus beiden Richtungen an der Durchfahrt. Sie können an dieser Stelle jeweils nur noch nach links abbiegen. Die Stadt will den Oeder Weg so laut einer Mitteilung für Fußgänger und Radfahrer attraktiver machen. Die Straße werde zugleich als Fahrradstraße beschildert.