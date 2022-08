Öl in die Werra gelaufen

Wegen eines Defekts an der Ölkühlung ist am Montag Öl aus dem Kraftwerk Wintershall bei Heringen (Hersfeld-Rotenburg) in die Werra gelaufen.

Das teilte der Dünger- und Salzkonzern K+S mit. Die Feuerwehr habe eine Ölsperre errichtet. Wegen der niedrigen Fließgeschwindigkeit der Werra werde der Ölfilm diese wohl erst am Dienstag erreichen.

Zur Menge des ausgelaufenen Öls machte K+S keine Angaben. Der Austritt sei umgehend gestoppt worden.