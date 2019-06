Auf einem Parkplatz ist aus illegal entsorgten Tanks Heizöl ins Erdreich gesickert.

Eine Gefahr für das Grundwasser habe nicht bestanden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Öl sei nur wenige Zentimeter in die Erde eingedrungen. Die beiden Heizöltanks waren am Dienstagabend im Stadtteil Bettenhausen entdeckt worden.