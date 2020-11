Busse und Bahnen dürfen in Teilen von Südhessen an den Adventssamstagen kostenlos genutzt werden.

Wie das Verkehrsunternehmen Heag und die Nahverkehrsgesellschaft Darmstadt-Dieburg am Donnerstag mitteilten, gilt das Angebot in Darmstadt sowie in 23 Städten und Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg innerhalb der Tarifgebiete 39, 40 und 41.