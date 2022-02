Tödlicher Unfall in Offenbach

Tödlicher Unfall in Offenbach 17-Jährige auf Zebrastreifen überfahren

Eine Jugendliche ist in Offenbach von einem Geländewagen überfahren worden, als sie gerade einen Zebrastreifen überquerte. Rettungskräfte versuchten vergeblich, das Leben der 17-Jährigen zu retten.

Eine junge Fußgängerin ist am Mittwochabend von einem Auto erfasst und getötet worden. Die 17-Jährige habe gegen 20.15 Uhr einen Zebrastreifen auf der Kaiserleistraße in Offenbach überquert, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Dort sei sie von einem 31-Jährigen überfahren worden.

Trotz der Versuche, sie zu reanimieren, starb die Jugendliche noch an der Unfallstelle in der Nähe einer Autobahnbrücke der A661.

Ein Sachverständiger soll klären, wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte. Dafür sei der Geländewagen des Fahrers sichergestellt geworden.