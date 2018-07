Seit Monaten versetzt der "Küken-Killer vom Weiher" ganz Offenbach in Angst und Schrecken - naja, zumindest die Tiere in einem kleinen Weiher. Denn die hat er fast alle aufgefressen. Jetzt geht’s ihm an den Kragen.

Eine Lokalzeitung taufte ihn bereits den "Küken-Killer vom Weiher": Seit seiner ersten Sichtung im letzten Jahr hat ein gefrässiger Wels erst alle Fische und dann auch noch fast alle Entenküken in einem Offenbacher Weiher gefressen. Damit hat er sein eigenes Todesurteil besiegelt: Die Stadt hat jetzt Berufsfischer mit der Beseitigung des Raubfisches beauftragt, wie sie am Freitag mitteilte.

Angelverein macht Rückzieher

Eigentlich hatte sich bereits ein Angelsportverein bereit erklärt, den Fisch aus dem Weiher im Dreieichpark zu holen. Doch der hat laut einem Bericht der Offenbach-Post jetzt einen Rückzieher gemacht. Demnach hätten Tierschützer angekündigt, die Angler zu behindern. "Da gab es regelrechte Hasstiraden gegen uns", zitiert die Zeitung ein Vereinsmitglied.

Küken unter Artenschutz

Die Offenbach-Post war es auch, die dem Wels seinen Spitznamen "Küken-Killer vom Weiher" verpasste. Jetzt soll er selbst gekillt werden. Wann genau, ist noch unklar. Zum Verhängnis wurde dem Raubfisch vor allem, dass die Enten- und Hühnerküken auf seinem Speiseplan artgeschützt waren.

Wie der Wels überhaupt in den für ihn viel zu kleinen Teich mit Springbrunnen gelangte, ist noch unklar. Die Stadt vermutet, er könne als Fischlaich an den Flossen von Enten von einem anderen Gewässer eingeschleppt worden sein. Damit hätten sie den Killer ihrer eigenen Küken quasi selbst mitgebracht.

Sendung: You-FM, 6.7.2018, 14 Uhr