Offenbach Mutter und zwei Kinder bei Explosion in Hochhaus verletzt

In einem Hochhaus in Offenbach ist es am Sonntagnachmittag zu einer Explosion gekommen.

Nach Angaben der Feuerwehr wurden bei der Detonation im siebten Stock des Wohngebäudes eine Mutter mit zwei Kleinkindern leicht verletzt. Die Ursache für die Explosion ist laut Feuerwehr noch unklar. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich die Bewohner aus der betroffenen Wohnung bereits im Freien. Sie wurden durch die Feuerwehr umgehend erstversorgt und anschließend an den Rettungsdienst übergeben.

Durch die Detonation wurden Fenster aus der Verankerung gerissen. Die Feuerwehr löschte in der Wohnung kleinere Brandnester. Zur Höhe des Sachschadens wurden keine Angaben gemacht.