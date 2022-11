Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hat am Samstagabend einen Raub vereitelt.

Drei maskierte Täter hatten laut Polizei die Kassiererin eines Getränkemarktes in Offenbach mit Pfefferspray besprüht, als diese eine Kasse über die Straße ins Haupthaus trug. Der Security-Mann habe sich auf die Täter gestürzt, seine Kollegen gerufen und die Räuber so in die Flucht geschlagen. Die Ermittler werten nun das Video einer Überwachungskamera aus.