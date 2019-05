Zwei Trickdiebe haben eine Rentnerin am Freitagabend in Offenbach in deren Wohnung bestohlen.

Nach Angaben der Polizei vom Samstag gaben sich die Männer als Mitarbeiter eines Telefonanbieters aus. Einer lenkte die 93-Jährige ab, der andere stahl derweil Schmuck im Wert von rund 15.000 Euro.