Offenbach Wohnung in Hochhaus brennt

Bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Offenbach ist am frühen Samstagmorgen der 53 Jahre alte Wohnungsinhaber leicht verletzt worden

Nach Angaben der Polizei blieben die anderen Bewohner des Hauses unverletzt. An dem Haus entstand Sachschaden. Die Brandursache ist unklar.