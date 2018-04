Bootshafen in Klagenfurt am Wörthersee

Ein Taucher hat im Wörthersee bei Klagenfurt einen Schädelknochen gefunden. Die Polizei in Österreich vermutet, dass es sich um die sterbliche Überreste eines Mannes aus Bad Homburg handelt - er war 1964 verschwunden.

Es war der zufällige Fund eines Tauchers: Am Boden des Wörthersees bei Klagenfurt entdeckte er im Januar einen Schädelknochen. Die Polizei in Kärnten ließ die Skelettreste von Gerichtsmedizinern untersuchen - und hat inzwischen einen konkreten Verdacht: Sie geht davon aus, dass die Knochen von einem Mann aus Hessen stammen, der im Juli 1964 in Österreich Urlaub machte und von dem Ausflug mit einem Schlauchboot nicht mehr zurückkam.

"Damals wurde nur das auf dem See treibende herrenlose Schlauchboot des Mannes gefunden", sagte ein Sprecher der Polizei Kärnten hessenschau.de. Eine großangelegte Suche nach dem damals 73-Jährigen sei erfolglos verlaufen. Die Polizei ging von einem Badeunfall aus.

Polizei sucht nach Angehörigen

Ob es sich wirklich um die sterblichen Überreste des Urlaubers aus Hessen handelt, prüft nun die hessische Polizei. Die Ermittlungen zu dem Fall stünden noch am Anfang, sagte ein Sprecher der Polizei Frankfurt am Donnerstag. Der Fall sei an das Polizeipräsidium Westhessen übergeben worden, weil inzwischen klar sei, dass der Vermisste seinen Wohnsitz in Bad Homburg hatte - und nicht in Frankfurt, wie die österreichischen Ermittler zunächst angenommen hatten. Nun werde nach Angehörigen gesucht, auch um an Vergleichsproben zu kommen.

Für die Kärntener Kollegen sprechen mehrere Indizien dafür, dass der Schädelknochen zu dem vermissten Hessen gehört. So ergab die gerichtsmedizinische Untersuchung, dass der Knochen bereits mindestens 50 Jahre im See gelegen haben muss. "Das passt zeitlich", sagte der Kärntener Polizeisprecher. Andere ungeklärte Vermisstenfälle seien für den Zeitraum nicht bekannt.