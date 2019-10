13-Jähriger stirbt nach Sturz in Mountainbike-Park

Ein 13 Jahre alter Junge ist in einem Mountainbike-Parcours im Odenwald tödlich verunglückt. Vermutlich stürzte er bei einem Sprung.

Ein 13 Jahre alter Junge ist am Sonntagnachmittag nach einem Sturz in einem Parcours für Mountainbike-Fahrer gestorben. Bei dem Unfall im Bikepark Beerfelden in Oberzent (Odenwald) gab es keine Zeugen, offenbar hatte der Junge einen Sprung versucht. Er starb noch vor Ort.

Betreiber: "Risikosportart"

Seine Eltern waren offenbar zur gleichen Zeit auf dem Gelände. Der Bikepark hat insgesamt neun Parcours mit verschiedenen Hindernissen. Inhaber Werner Manschnitz sagte dem hr, das Fahren im Bikepark sei eine Risikosportart, es gebe öfter Unfälle, allerdings noch nie einen tödlichen.

Um den Bikepark nutzen zu können, braucht es spezielle Schutzausrüstung wie Rückenprotektoren und Helme. Vor dem Sprung, bei dem der Junge stürzte, seien Warntafeln angebracht. Es sei auch möglich, diesen Sprung zu umfahren, sagte Manschnitz. Der Bikepark soll am kommenden Wochenende geschlossen bleiben.

