Im Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke gibt es offenbar weitere Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen. Nach Informationen des Spiegel soll Stephan Ernst an einem Angriff auf einen Flüchtling beteiligt gewesen sein.

Der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke steht nach Informationen des Spiegel im Verdacht, eine weitere Bluttat begangen zu haben. Das Wohnhaus von Stephan Ernst in Kassel sei am Donnerstag erneut durchsucht worden, berichtete der Spiegel am Donnerstagabend. Dabei gehe es um "Ermittlungen in einem bislang ungeklärten Altfall", wird die Staatsanwaltschaft Kassel in dem Bericht zitiert. Es bestehe der Anfangsverdacht einer Straftat.

Asylbewerber schwer verletzt

Laut Spiegel geht es um die Attacke auf einen irakischen Flüchtling vor dreieinhalb Jahren. Der damals 22 Jahre Asylbewerber wurde in Lohfelden (Kassel) von Unbekannten mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Der Fall gilt bisher als ungeklärt.

Laut Spiegel besteht jetzt aber der Anfangsverdacht, dass Ernst daran beteiligt war. Wie die Ermittler auf Ernst als Tatverdächtigen kamen, ist unbekannt. Der Rechtsextremist sitzt in Untersuchungshaft, weil er Anfang Juni den CDU-Politiker Lübcke in Wolfhagen (Kassel) erschossen haben soll.

Sendung: hr-iNFO, 26.07.2019, 6.20 Uhr