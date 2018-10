Die Polizei in Südhessen sucht dringend nach zwei Ersthelferinnen. Sie waren am Donnerstag auf der L3413 bei Groß-Umstadt einer Seniorin zu Hilfe geeilt. Später wurde bekannt, dass die Frau schwer erkrankt ist.

Die Polizei in Südhessen sucht zwei unbekannte Frauen, die am Donnerstag auf der Landstraße 3413 zwischen Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) und dem Otzberger Ortsteil Habitzheim einer Seniorin halfen, die in ihrem Auto einen medizinischen Notfall hatte. Die Seniorin wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Weitere Ersthelfer sowie Rettungssanitäter und Polizisten informiert

Wie sich später herausstellte, leidet die ältere Dame an offener Tuberkulose, wie ein Polizeprecher hessenschau.de am Freitag erklärte. Zwei am Einsatz beteiligte Rettungssanitäter, zwei Polizeibeamte sowie vier weitere Ersthelfer wurden darüber bereits informiert und aufgefordert, vorsorglich einen Arzt aufzusuchen.

"Wir suchen nun noch nach den beiden weiteren Ersthelferinnen, die in unmittelbarer Nähe der Seniorin waren und wohl auch Körperkontakt mit der Dame hatten", so der Polizeisprecher. Die Frauen sind angehalten, sich umgehend bei der Polizei zu melden.

Meldepflichtige Erkrankung

Die offene Tuberkulose ist nach Angaben des zuständigen Gesundheitsamtes Darmstadt eine ansteckende und meldepflichtige Infektionskrankeit, die medikamentös geheilt werden kann. Die Übertragung erfolgt durch Tröpfeninfektion etwa bei Sprechkontakt mit einer erkrankten Person.

Das Infektionsrisiko wird allerdings als vergleichsweise relativ gering eingeschätzt, niedriger etwa als bei Infektionskrankheiten wie zum Beispiel Windpocken oder Grippe.

Sendung: hr-iNFO, 05.Oktober 2018, 13.40 Uhr