Der unter Terrorverdacht stehende Bundeswehroffizier Franco A. ist in Untersuchungshaft. Das Gericht sieht Fluchtgefahr. Er wurde von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen.

Bei einer Personenkontrolle des unter Terrorverdacht stehenden Bundeswehroffiziers Franco A. sind Gegenstände gefunden worden, die als Beweismittel in Betracht kommen. Das sagte eine Sprecherin des Oberlandesgerichts Frankfurt am Montag. Das Gericht erließ am Samstagabend Haftbefehl. Nähere Angaben zu den Gegenständen machte die Sprecherin nicht.

Der Staatsschutzsenat habe daraufhin Verdunklungs- und auch Fluchtgefahr festgestellt. Der Haftbefehl wurde nach Angaben des Gerichts vom Montag am Sonntagvormittag durch ein Spezialeinsatzkommando der Polizei vollstreckt. Franco A. wurde in Untersuchungshaft genommen. Er sollte am Montagvormittag dem Senat vorgeführt werden.

Personenkontrolle in Offenbach

Er war am Freitagabend im Bereich der S-Bahnstation Offenbach-Ledermuseum einer Personenkontrolle unterzogen worden. "Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen" sei er dann auf ein Polizeirevier gebracht worden, hatte ein Polizeisprecher gesagt.

Franco A. war von April bis November 2017 bereits in Untersuchungshaft. Der Bundesgerichtshof hatte diese aufgehoben. Der Oberleutnant soll sich als syrischer Flüchtling getarnt und einen Anschlag geplant haben, er steht deswegen in Frankfurt vor Gericht. Franco A. werden die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, Verstöße gegen das Waffengesetz, das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Sprengstoffgesetz, Diebstahl und Betrug vorgeworfen.