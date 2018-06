Der Polizei sind zwei gesuchte Betrüger ins Netz gegangen. Die beiden Männer sollen Kunden über einen Online-Shop um bis zu zehn Millionen Euro betrogen haben. Sie sitzen in Frankfurt in Untersuchungshaft.

Seit Donnerstag sitzen in Frankfurt zwei gesuchte Betrüger in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die 54 und 48 Jahre alten Männer sollen über einen Online-Shop bis zu zehn Millionen Euro kassiert haben, ohne Waren auszuliefern.

Demnach wurde der 54-Jährige am frühen Dienstagmorgen am Frankfurter Flughafen festgenommen, als er aus Südostasien nach Deutschland einreiste. Der 48-Jährige wurde in Oberhausen in Nordrhein-Westfalen geschnappt. In seiner Wohnung fanden die Ermittler umfassendes Beweismaterial.

6.000 Strafanzeigen eingegangen

Am Donnerstag wurde sie dem Haftrichter vorgeführt und befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen bezüglich weiterer Beschuldigter dauert noch an. Insgesamt sind bei der Frankfurter Polizei in diesem Ermittlungsverfahren bereits rund 6.000 Strafanzeigen eingegangen.

Im Zeitraum von August 2017 bis November 2017 haben die beiden Hauptbeschuldigten über die Internetseite kkgtechnik.de technische Geräte aller Art zu sehr günstigen Preisen angeboten. Anfangs sollen sie laut Polizei die Ware noch ausgeliefert haben, später aber erhielten die Kunden keine Geräte mehr und blieben auf ihren Kosten sitzen.

Sendung: hr-iNFO, 15.06.2018, 12 Uhr