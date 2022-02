Zwei Tage vor Beginn des Prozesses um die "NSU 2.0"-Drohschreiben haben Betroffene Aufklärung gefordert.

"Für uns ist es ein Skandal, dass die Ermittlungen gegen einen vermeintlichen Einzeltäter geführt wurden", hieß es in einer am Sonntag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. Es werde der Versuch unternommen, den Komplex als aufgeklärt zu präsentieren. Es gebe weiter Hinweise auf gezielte Datenweitergabe durch Polizisten. Dem Beschuldigten wird Beleidigung in 67 Fällen vorgeworfen. Der Prozess beginnt am Mittwoch in Frankfurt.