Opfer in Krankenhaus Mitschüler prügeln 17-Jährigen

Bei einer Auseinandersetzung am Bahnhof in Raunheim (Groß-Gerau) am Dienstag ist ein 17-Jähriger von mehreren Mitschülern geschlagen und schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch schlugen fünf Täter auf ihn ein. Das Opfer wurde mit mehreren Platzwunden im Gesicht in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die tat wurde von Zeugen gefilmt.