Schwer verletzt überlebte Scharif Habibzai den Sturz eines Baukrans auf einen Supermarkt in Bad Homburg Ende 2013. Damit abschließen kann er aber nicht. Vor Gericht kämpft er um Schmerzensgeld. Doch das Verfahren stockt.

Audiobeitrag Audio Acht Jahre nach Kranunfall in Bad Homburg: Warten auf Schmerzensgeld Audio Scharaf Habibzai auf dem Supermarkt-Parkplatz, wohin Helfer ihn nach dem Kranunfall geschleppt hatten. Bild © Lisa Brockschmidt (hr) Ende des Audiobeitrags

Es fühle sich seltsam an, wieder hier zu sein, sagt Scharif Habibzai, als er vor dem Supermarkt nahe des Bahnhofs in Bad Homburg aus dem Auto steigt. Vor acht Jahren wollte er sich hier in seiner Mittagspause einen Snack holen. Er stand gerade in der Warteschlange an der Kasse, als die Decke mit einem Knall einstürzte.

Das war im Dezember 2013. Seitdem ringt Scharif Habibzai damit, mit dem Unglück abschließen zu können - auch vor Gericht. "Damit ich meinen Seelenfrieden wiederfinden kann", sagt er. Aber noch immer steht nicht fest, wer dafür verantwortlich war. Und ob die Opfer für ihre Verletzungen entschädigt werden.

An jenem Tag war ein Kran auf einer Baustelle auf dem benachbarten Grundstück in dem Gewerbegebiet umgestürzt und auf das Dach des Supermarkts gekracht. Die Deckentrümmer töteten eine 46-jährige Frau und verletzten sieben Menschen, drei davon schwer. Einer von ihnen war Scharif Habibzai aus Dietzenbach.

Darm geplatzt, Becken und Knie schwer verletzt

Der heute 38-Jährige zeigt auf eine Stelle des Parkplatzes vor dem Aldi. Dort habe er gelegen, erzählt er, nachdem Supermarktmitarbeiter ihn aus den Trümmern gerettet hätten und bis ein Hubschrauber ihn ins Krankenhaus geflogen habe. Er wurde notoperiert. Sein Darm war geplatzt, sein Becken und ein Knie waren schwer verletzt. Zwei Monate von seinem langen Krankenhausaufenthalt konnte er nur im Bett liegen. Ganz fit sei er bis heute nicht, sagt Habibzai, womöglich bekomme er mit zunehmendem Alter Probleme und müsse noch mal operiert werden.

Dazu kommt die zähe Auseinandersetzung um eine Entschädigungszahlung. "Eigentlich habe ich gedacht, dass infolge der Ermittlungen zur Unfallursache die Opfer sowieso mitbedacht würden, doch das war nicht der Fall", sagt Habibzai enttäuscht. Ein erstes Gutachten sei ein, zwei Jahre nach dem Unglück erstellt worden, weitere folgten. Alle seien zum Schluss gekommen: Der Federstecker eines Bolzens am Kranausleger habe gefehlt oder sei falsch montiert gewesen.

Gericht verschiebt Verhandlungstermin um neun Monate

So erzählt es Scharif Habibzai. Eine Sprecherin des Landgerichts Frankfurt, wo ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung und mehrere Zivilverfahren wegen Entschädigungszahlungen an die Opfer laufen, will sich zum Inhalt der anhängigen Rechtsstreitigkeiten nicht äußern.

Weder eine der beteiligten Baufirmen noch eine staatliche Stelle meldete sich bei Habibzai zwecks einer Entschädigung. Also nahm er sich 2017 einen Anwalt und klagte auf Schmerzensgeld. Ob er eine Summe zugesprochen bekommt, steht aber in den Sternen.

Scharaf Habibzai mit Akten zu seinem Zivilverfahren. Bild © Lisa Brockschmidt (hr)

Zwar hat sein Zivilprozess vor dem Landgericht Frankfurt nach Jahren begonnen. Vor einigen Wochen hätte Habibzai einen weiteren Verhandlungstermin gehabt, wie er erzählt, aber der wurde auf September verschoben. "Wieder neun Monate länger warten", sagt der 38-Jährige.

Das sei in der Tat sehr lange, räumt die Sprecherin des Landgerichts ein. Der für Anfang des Jahres angesetzte Termin habe krankheitsbedingt ausfallen müssen. Deswegen und wegen personeller Engpässe sei es leider nicht möglich, den Verhandlungstermin früher als im Herbst nachzuholen.

Die Beklagten weisen Schuld von sich

Dass sich der Prozess schon vorher derart in die Länge gezogen hat, hat auch andere Gründe. Zwar liege seit 2019 ein Gutachten in dem Verfahren vor, sagt Habibzais Anwalt Alois Simrock dem hr.

Doch die Beklagten, der Bausachverständige und der Richtmeister auf der damaligen Baustelle, hätten mit ihren Anwälten einen Streit verkündet. Das bedeutet, dass die Beklagten die Schuld für das Unglück nicht bei sich sehen. Vom Kranführer bis zur beauftragten Baufirma inklusive deren Versicherungen gebe es nun zwölf weitere Streitbeteiligte in dem Zivilverfahren, berichtet Simrock.

Anwalt fordert schnellere Entschädigungen bei solchen Unfällen

Anstatt zusammen für die entstandenen Verletzungen einzustehen, klagt Simrock, schöben die Beteiligten die Schuld hin und her und verzögerten das Verfahren, auf dessen Kosten die Geschädigten zusätzlich sitzen blieben. Womöglich befürchteten die Beklagten, mit Schmerzensgeldzahlungen in den Zivilverfahren ein indirektes Schuldeingeständnis im parallel laufenden Strafprozess zu machen, sagt der Jurist. Die Anwälte der Beklagten wollten dem hr mit Verweis auf die anhängigen Verfahren keine Auskunft geben.

Es müsse Regelungen geben, Opfer eines solchen Unglücks schnellstmöglich zu entschädigen, fordert Simrock. Weder sein Mandant noch die Frau vor ihm an der Supermarktkasse, die ums Leben kam, trage Verantwortung für den Kranunfall. Aus seiner Sicht könnte die Sache längst gelaufen sein. "Hinter den Firmen der Beklagten stehen potente Versicherungen, und wir reden hier auch nicht von Millionenbeträgen", sagt der Rechtsanwalt.

Scharif Habibzai erhielt in den gut acht Jahren seit dem Kranunfall keinen Cent an Entschädigung, wie er sagt. Stattdessen habe er fast 9.000 Euro an Anwalts- und Gerichtskosten getragen.