Wegen eines Computerproblems sind in Heppenheim Operationen ausgefallen.

Der Fehler sei in der Nacht bei Wartungsarbeiten entdeckt worden, sagte der Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Bergstraße, Frische, am Freitag. Alle notwendigen Operationen seien gemacht worden, alles was planbar gewesen sei, habe man verschoben. Wie lange es dauere, die Probleme zu beheben, sei unklar.