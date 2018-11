Zollfahnder haben in mehreren Nagelstudios in Fulda illegal beschäftigte Vietnamesen aufgegriffen. Einer von ihnen war erst 16 Jahre alt. Bei Weitem kein Einzelfall, beklagt der Zoll und spricht von Schleuser-Methoden.

Im Kampf gegen Schwarzarbeit hat der hessische Zoll mehrere Nagelstudios in der Fuldaer Innenstadt kontrolliert. Dabei wurden die Fahnder in drei Läden "fündig".

So trafen die Zollbeamten bei der Kontrolle in der vergangenen Woche in einem Nagelstudio auf einen erst 16 Jahre alten Vietnamesen. Der Jugendliche habe versucht, die Kontrolleure mit dem Aufenthaltstitel eines anderen über sein Alter und seine Identität zu täuschen, berichtete das Hauptzollamt Gießen am Mittwoch. Der 16-Jährige wurde dem Fuldaer Jugendamt übergeben. "Mittlerweile hat sich der Jugendliche aber schon wieder aus dem Staub gemacht", berichtet Zoll-Sprecher Michael Bender hessenschau.de.

Mehrere minderjährige Beschäftigte

Der 16-Jährige ist nicht der erste illegal beschäftigte Minderjährige, den die Fahnder ausfindig machten. Bereits im September hatten die Kontrolleure in einem anderen Nagelstudio in Fulda zwei 15 und 17 Jahre alte minderjährige Vietnamesen angetroffen, die ohne gültige Arbeitspapiere und ohne Aufenthaltstitel dort arbeiteten.

Gegen die Arbeitgeberin der Vietnamesen, ein in Berlin lebende Asiatin, wurde damals ein Ermittlungsverfahren wegen illegaler Ausländerbeschäftigung eingeleitet. Nun wurde ihr Fuldaer Studio erneut kontrolliert - und wieder trafen die Fahnder dort einen illegal beschäftigten Angestellten an. Der 23-Jährige wurde der Polizei übergeben, da er aufgrund von Ermittlungen des Nürnberger Zolls bereits seit vergangenem Jahr zur Festnahme ausgeschrieben war.

Organisiertes Schleuserstystem

In dem anderen Studio in Fulda nahmen die Zollfahnder in der vergangenen Woche zudem einen 22-jährigen Vietnamesen wegen des Verdachts auf illegalen Aufenthalt vorläufig fest. Er versuchte sich ebenfalls mit dem Aufenthaltstitel eines anderen auszuweisen. Er kam zunächst in die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Gießen. Mittlerweile sei aber auch der 22-Jährige wieder flüchtig, so Zollsprecher Bender.

Die nun festgestellten illegal und oft noch minderjährigen Beschäftigten seien keine Zufallstreffer der Finanzermittler, sagt Bender. Erst vor Kurzem wurden etwa auch in Bonn und der Rhein-Sieg-Region minderjährig Beschäftigte angetroffen. Auch hier waren die Geschäftsinhaber in den meisten Fällen Asiatinnen.

"Das ist ein flächendeckend und bundesweites System von organisierter illegaler Beschäftigung. Die Menschen werden über Schleuserkanäle ins Land geholt, zumeist über Berlin, und dann in Deutschland als billige Arbeitskräfte verteilt", so Bender. "Bei der Befragung gaben die Festgenommenen an, die Aufenthaltstitel von ihrer Chefin erhalten zu haben", berichtet der Zollsprecher. Gegen die Betreiberinnen der Geschäfte wurden Ermittlungen eingeleitet.

Sendung: hr1, 28.11.2018, 13 Uhr