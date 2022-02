Das Orkantief hat Hessen Windgeschwindigkeiten von über 120 km/h beschert. Einsatzkräfte kümmern sich um umgestürzte Bäume und Sturmschäden. Auf der A5 wurde ein Lkw umgeweht. Es gibt Ausfälle bei Flügen und Bahnen.

Orkantief "Ylenia" hat Hessen in der Nacht zum Donnerstag Windgeschwindigkeiten über 120 Kilometer pro Stunde verursacht. Laut hr-Meteorologe Markus Eisenmann war es auf der Wasserkuppe mit 121 km/h am stürmischsten. In Eschwege wurden 113 km/h erreicht, in Hofgeismar 107 km/h und in Hofheim 104 km/h.

Seit Mittwochabend sorgt das Orkantief für stürmisches Wetter mit Gewittern und Regen in Hessen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hat Unwetterwarnungen für viele Kreise herausgegeben, die noch bis Donnerstagabend gelten. Generell sollte der Aufenthalt im Freien möglichst vermieden werden, wie der DWD empfiehlt.

Durch das Unwetter stürzten in vielen Regionen Hessens am Donnerstagmorgen etliche Bäume um. Dabei kam es auch zu Unfällen, die aber meist glimpflich verliefen.

Das Polizeipräsidium Wiesbaden sprach von gut zwei Dutzend Einsätzen im Raum Limburg und Weilburg, im Hochtaunkreis sowie im Rheingau-Taunus-Kreis. In drei Fällen seien Bäume auf Autos gestürzt.

An der B8 nahe Bad Camberg (Landkreis Limburg-Weilburg) fiel die Straßenbeleuchtung aus, vermutlich auch dies sturmbedingt.

Auch beim Polizeipräsidium Gießen gingen am Morgen zahlreiche Meldungen zu umgestürzten Bäumen ein, in einem Fall sei ein Wohnhaus betroffen gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

In Dillenburg (Lahn-Dill) und in Waldeck (Waldeck-Frankenberg) wurden ebenfalls auf Häuser gestürzte Bäume gemeldet.

Allein in Schmitten (Hochtaunus) verzeichnete die Feuerwehr 15 Einsatzstellen, mehrere Straßen mussten wegen umgefallener Bäume gesperrt werden.

In Münchhausen (Marburg-Biedenkopf) fiel am Donnerstag der Strom aus, nachdem wegen des Sturms ein Baum auf eine Oberleitung gefallen war. Wie die Polizei mitteilte, stieß in der Nacht ein Lastwagen in Gladenbach (Marbug-Biedenkopf) gegen eine umgewehte Ampel. Im gesamten Landkreis gebe es Probleme, weil Bäume auf Straßen gefallen seien. In einem Fall habe es einen Hochsitz auf die Fahrbahn geweht.

Auch in Südhessen waren bereits vor Mitternacht an mehreren Stellen Bäume auf Straßen gestürzt, so bei Ober-Ramstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) und Astheim (Landkreis Groß-Gerau). In Babenhausen fiel ein Bauzaun auf einer Länge von rund 150 Metern um. Am Morgen waren auch mehrere Straßen in den Landkreisen Bergstraße, Groß-Gerau und im Odenwaldkreis von umgestürzten Bäumen betroffen. Nahe Rüsselsheim fuhr nach Polizeiangaben ein Lastwagen in einen auf einer Kreisstraße liegenden Baum, der Fahrer sei unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit.

In Mörfelden-Walldorf ist ein Baum wenige Meter vor einem Räumfahrzeug auf eine Straße gestürzt. Bild © 5vision media

Die Landesbehörde Hessen Mobil warnt wegen der Sturmböen vor herumliegenden Ästen und umgestürzten Bäumen auf und entlang von Straßen. Die Mitarbeiter der Straßenmeistereien seien seit den frühen Morgenstunden unterwegs, um Bundes-, Landes- und Kreisstraßen von Hindernissen zu befreien, teilte Hessen Mobil am Donnerstag mit. Alle Verkehrsteilnehmer sollten aber auch in den kommenden Tagen noch besonders vorsichtig unterwegs sein, gerade in waldreichen Gebieten.

Ein umgewehter Lastwagen hat am Donnerstagmorgen auf der A5 zwischen Friedberg (Wetterau) und dem Bad Homburger Kreuz für einen langen Stau gesorgt. Das mit Styropor beladene Gespann sei von einer Windböe erfasst worden und umgestürzt, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Autobahn habe in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt werden müssen. Der Fahrer sei leicht verletzt worden. Die Aufräumarbeiten hätten wegen des heftigen Windes erst mit Verzögerung beginnen können, sagte der Polizeisprecher. Ein Bergungskran ist im Einsatz, der Verkehr staut sich auf bis zu neun Kilometer. Umleitungsempfehlung: Ab dem Gambacher Kreuz weiträumig über die A45 zum Seligenstädter Dreieck und von dort auf die A3 zum Frankfurter Kreuz.

Videobeitrag Video Sturmböe wirft Lkw auf A5 um Video Lkw auf A5 bei Friedberg umgestürzt Bild © Michael Seeboth (hr) Ende des Videobeitrags

Sowohl auf der A7 als auch auf der A5 kommt es wegen umgestürzter Bäume zu Beeinträchtigungen.

Auch zahlreiche Landstraßen wurden wegen umgefallener Bäume gesperrt.

Die Lufthansa hat am Frankfurter Flughafen vorsorglich rund 20 Flüge gestrichen, wie das Unternehmen in der Nacht auf Anfrage mitteilte. Fluggästen wird empfohlen, sich auf der Website der Fluggesellschaft über den Status ihres Fluges zu informieren. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt sind nach Betreiberangaben Verbindungen mit Berlin, Hamburg und München betroffen.

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) meldete ebenfalls am Morgen einige Ausfälle aufgrund von Sturmschäden an der Strecke. Eine Liste gibt es auf der Homepage des RMV .

Die Deutsche Bahn hat wegen des Sturms den Fernverkehr in mehreren Bundesländern eingestellt. Bis in die Mittagsstunden verkehren demnach in Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg keine Fernzüge mehr. Eine Übersicht, auch über die in Hessen betroffenen Regionalbahnen, gibt es hier .

Mehrere Kreise haben am Donnerstag angesichts des Sturms den Präsenzunterricht ausgesetzt. Hier eine Übersicht der betroffenen Schulen. Keine gesonderten Schul-Maßnahmen waren zunächst in den Städten Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt und Offenbach vorgesehen. In Frankfurt bleiben am Donnerstag vorerst lediglich der Zoo und der Palmengarten wegen der Sturmwarnung geschlossen.

Falls die Sicherheit des Schulweges nicht mehr gewährleistet werden kann, unterstütze das Kultusministerium alle Schulleitungen in ihrer Entscheidung, möglichst in Absprache mit den Schulträgern den Präsenz-Schulbetrieb am Donnerstag beziehungsweise Freitag ausfallen zu lassen, hatte das Ministerium am Vortag mitgeteilt. Wenn möglich, würden die Schulen dann alternative digitale Unterrichtsformen anbieten.

Bei extremen Witterungsverhältnissen könnten grundsätzlich die Erziehungsberechtigten am Morgen entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar und sicher ist. Wer zu Hause bleibe, müsse aber die Schule benachrichtigen.

Noch ist die Unwettergefahr aber noch nicht vorbei. "Es bleibt am Donnerstag in Hessen den ganzen Tag stürmisch", so hr-Meteorologe Markus Eisenmann. Vor allem in der Nordosthälfte Hessens sei bis 18 Uhr noch mit orkanartigen Böen zu rechnen. Am Abend lasse der Wind dann deutlich nach.

Die Verschnaufpause ist jedoch nur kurz. Bereits für Freitagmittag wird das nächste Orkantief namens "Zeynep" erwartet. Der Höhepunkt werde in der Nacht zum Samstag erwartet. Dann seien wieder orkanartige Böen mit einer Stärke von bis zu 120 km/h möglich.

Erst ab Samstagfrüh schwäche sich die Unwettergefahr ab, so Eisenmann. "Aber es bleibt auch weiterhin erst einmal windig und im Bergland stürmisch."

