Der Wind dreht mächtig auf in Hessen. Mehrere Kreise schließen die Schulen oder setzen die Präsenzpflicht aus. Auf der A5 wurde ein Lkw umgeweht. Am Frankfurter Airport fallen Flüge aus.

Orkantief "Ylenia" sorgt seit Mittwochabend für stürmisches Wetter mit Gewittern und Regen in Hessen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hat Unwetterwarnungen für viele Kreise herausgegeben, die noch bis Donnerstagabend gelten.

In der Nacht zum Donnerstag gab es bereits schweren Sturm, im Bergland orkanartig. Am frühen Morgen wurde auf der A5 ein Lastwagen von einer Böe erfasst und kippte um. Er blockierte am Morgen alle Fahrstreifen: Die A5 ist zwischen Friedberg und dem Bad Homburger Kreuz derzeit gesperrt.

Bislang gibt es noch keine Berichte über Verletzte im Zusammenhang mit dem Sturm. Die Polizeipräsidien in West-, Mittel- und Südhessen meldeten zahlreiche Einsätze zu Unfällen wegen umgestürzter Bäume, teilweise kommt es zu zu Verkehrsbehinderungen. In Gießen sei auch ein Wohnhaus betroffen. In Kassel und in Osthessen berichtete die Polizei ebenfalls von entwurzelten Bäumen.

Flieger und Bahnen fallen aus

Die Lufthansa hat am Frankfurter Flughafen vorsorglich rund 20 Flüge gestrichen, wie das Unternehmen in der Nacht auf Anfrage mitteilte. Fluggästen wird empfohlen, sich auf der Website der Fluggesellschaft über den Status ihres Fluges zu informieren. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt sind nach Betreiberangaben Verbindungen mit Berlin, Hamburg und München betroffen.

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) meldete ebenfalls am Morgen einige Ausfälle aufgrund von Sturmschäden an der Strecke. Eine Liste gibt es auf der Homepage des RMV .

Generell sollte der Aufenthalt im Freien möglichst vermieden werden, wie der DWD empfiehlt.

"Ganz Hessen ist betroffen"

Der Sturm-Schwerpunkt liegt laut hr-Meteorologe Rainer Behrendt in der Nordosthälfte Hessens. "Dort besteht höhere Gefahr, aber ganz Hessen ist betroffen", sagte er am Mittwoch.

Ab Donnerstagnachmittag und in der Nacht zum Freitag schwächt sich der Wind voraussichtlich vorübergehend ab, die Verschnaufpause ist jedoch nur kurz. Bereits für Freitagmittag wird das nächste Orkantief namens "Zeynep" erwartet. Behrendt sagte, der Höhepunkt werde in der Nacht zum Samstag erwartet. Dann seien unter Umständen noch stärkere Böen möglich.

Kreis Groß-Gerau lässt Schulen geschlossen

Wegen der Unwetterwarnung sind im Kreis Groß-Gerau am Donnerstag und Freitag alle Schulen geschlossen. Eine Notbetreuung werde gewährleistet und es werde Distanzunterricht angeboten, teilte der Kreis am Mittwochabend mit .

Stadt und Kreis Kassel entschieden, dass am Donnerstag in allen Schulen der Präsenzunterricht ausfällt. Eine Betreuung werde für den Notfall für Schülerinnen und Schüler vorgehalten. "Da noch nicht absehbar ist, welche Sturmschäden wir an welcher Stelle zu erwarten haben, lässt sich zurzeit nicht sagen, ob und in welchem Umfang die Schulwege morgen beeinträchtigt sein werden", teilten Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle und Landrat Andreas Siebert (beide SPD) am Mittwochabend mit.

Transport durch Reinhardswald zu gefährlich

Die Gesamtschule in Immenhausen (Kassel) hatte zuvor bereits mitgeteilt , es sei nach den Erfahrungen vergleichbarer Sturmwarnungen nicht auszuschließen, dass der Bus- und Bahnverkehr eingestellt wird oder der Schülertransport durch den Reinhardswald zu gefährlich ist.

Demnach kommen die meisten Schülerinnen und Schüler mit Bussen und Bahnen. Aber auch die Fußwege in Immenhausen seien nicht sicher, daher habe man sich für den Unterrichtsausfall entschieden. Mit Blick auf die Schulwegsicherheit finde eine Notbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6 nur dann statt, wenn gar keine private Betreuung möglich sei.

Umgestürzte Bäume könnten Verkehr beeinträchtigen

Der Kreis Marburg-Biedenkopf und die Stadt Marburg setzen für Donnerstag und Freitag die Präsenzpflicht in den Schulen aus. Da es in den Städten und Gemeinden unterschiedliche Schulwege gebe und das Kreisgebiet auch in unterschiedlicher Weise von dem Sturm betroffen sein werde, sei das das geeignete Mittel, teilte der Kreis mit . Es sei nicht auszuschließen, dass durch umgestürzte Bäume der Straßen- und Schienenverkehr beeinträchtigt werde. Vor einigen Jahren sei ein Kind bei einem Sturm von einem Ast getroffen worden.

Die Schulen bleiben aber geöffnet. "So haben Eltern und Erziehungsberechtigte die Möglichkeit, auch kurzfristig zu entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken oder ob sie sicherheitshalber zu Hause bleiben sollen." Die gleiche Regelungen gelten im Kreis Gießen sowie dem Main-Kinzig-Kreis und der Stadt Hanau.

Waldeck-Frankenberg empfiehlt Schließungen

In den Kreisen Lahn-Dill und Limburg-Weilburg wird am Donnerstag und Freitag der Präsenzunterricht ebenfalls ausgesetzt und Distanzunterricht angeboten. Eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6, die nicht zu Hause bleiben können, werde sichergestellt, hieß es am Mittwochabend . Die Schulbusse fahren demnach in Abstimmung mit dem Verkehrsverbund an beiden Tagen nicht.

Der Landrat des Kreises Waldeck-Frankenberg, Jürgen van der Horst, empfahl in Abstimmung mit dem Schulamt, die Schulen "aufgrund der angekündigten Extremwetterlage" am Donnerstag für den Präsenzunterricht geschlossen zu halten. Alternativ könne Homeschooling angeboten werden. Die endgültige Entscheidung über die Schließung treffe aber jede Schule eigenständig. Der Kreis kündigte an, auf seiner Homepage ohne Gewähr alle Schulen aufzulisten, die sich für die Schließung entscheiden .

Auch Werra-Meißner-Kreis rät zum Homeschooling

Auch der Werra-Meißner-Kreis empfiehlt in Abstimmung mit dem Staatlichen Schulamt in Bebra, die Schulen im Landkreis aufgrund der angekündigten Extremwetterlage am Donnerstag für den Präsenzunterricht geschlossen zu halten. Alternativ könne Homeschooling angeboten werden, teilte Landrätin Nicole Rathgeber (Freie Wähler) mit. Die endgültige Entscheidung über die Schließung treffe aber jede Schule eigenständig.

Ministerium: Eltern entscheiden

Falls die Sicherheit des Schulweges nicht mehr gewährleistet werden kann, unterstütze das Kultusministerium alle Schulleitungen in ihrer Entscheidung, möglichst in Absprache mit den Schulträgern den Präsenz-Schulbetrieb am Donnerstag beziehungsweise Freitag ausfallen zu lassen, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Wenn möglich, würden die Schulen dann alternative digitale Unterrichtsformen anbieten.

Bei extremen Witterungsverhältnissen könnten grundsätzlich die Erziehungsberechtigten am Morgen entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar und sicher ist. Wer zu Hause bleibe, müsse aber die Schule benachrichtigen. Der Schwalm-Eder-Kreis und der Vogelsbergkreis berufen sich auf ihren Homepages explizit auf diese Regelung zur Aussetzung der Präsenzpflicht.

Keine gesonderten Schul-Maßnahmen waren zunächst in den Städten Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt und Offenbach vorgesehen. In Frankfurt bleiben am Donnerstag vorerst lediglich der Zoo und der Palmengarten wegen der Sturmwarnung geschlossen.

