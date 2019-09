Es wird windig: Am Sonntagabend ist in hessischen Hochlagen mit Orkanböen zu rechnen, und auch in den Niederungen stürmt es kräftig. Vorher kann man aber noch gut Drachen steigen lassen.

Auf Lysander folgt Mortimer folgt Nils: Ein Tief jagt das nächste in diesen Tagen in Hessen. Aber während Lysander am Samstag noch recht zurückhaltend ist und nur mäßigen Wind mitbringt, der auch noch zwischendurch abflaut, wird Mortimer am Sonntag für mächtig Wirbel sorgen. "Gerade zum Abend und in der Nacht lebt das Tief stürmisch auf", sagt hr-Meteorologe Jörg Pfeifer. "In den Niederungen ist dann mit Sturmböen und in den Hochlagen auch mit orkanartigen Böen zu rechnen."

Tagsüber soll es am Sonntag noch relativ ruhig bleiben, und wer nicht gerade auf den Bergen unterwegs ist, könne dann zum Beispiel auch gut Drachen steigen lassen, sagt Pfeifer. "Im Tagesverlauf legt der Wind aber zu, der Schwerpunkt liegt auf dem Abend." Spätestens dann sollte man also die Gartenstühle und Topfpflanzen in Sicherheit bringen. Generell sei der Wind im Norden "einen Tick stärker" als im Süden.

"Ab und zu sind auch Gewitter drin"

Das Wetter sei am Wochenende wechselhaft, sagt Pfeifer, wobei die Wolken dominierten. "Ab und zu sind auch kurze Gewitter drin und in den Hanglagen kräftige Schauer." In der Nähe von Schauern und Gewittern sei der Wind dann auch am heftigsten. Die Temperaturen steigen am Sonntag etwas an.

Am Montag wird es dann wieder kühler, und das Windfeld zieht im Lauf des Tages ab. Doch die Ruhe hält nicht lange: Am Dienstag kommt das Tief Nils. "Das Tief hat aber nicht die Qualität von Mortimer. Es wird windig, aber nicht stürmisch", sagt Pfeifer. An den folgenden Tagen gehen die Temperaturen noch etwas zurück.

