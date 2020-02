Auch am Hauptbahnhof in Frankfurt ging es für viele Reisende nicht weiter.

Bild © picture-alliance/dpa

Ein Sturmtief fegt mit Orkanböen über Hessen hinweg. Vor allem Pendlern droht am Montagmorgen ein beschwerlicher Arbeitsweg. Die Bahn stellte den Fernverkehr ein, auch am Flughafen gibt es Einschränkungen.

Orkantief "Sabine" ist mit Wucht auch in Hessen angekommen. Seit Sonntagnachmittag fegt der Sturm über das Land und hat bereits in den ersten Stunden für umstürzende Bäume und kaputte Dächer gesorgt. Den Höhepunkt des Sturms erwarteten Experten in der Nacht auf Montag.

Bahn stellt Fernverkehr ein

Aufgrund des Sturms musste auch die Deutsche Bahn reagieren. Sie stellte am Sonntag den Fernverkehr ein, auch der Regionalverkehr in Hessen war stark beeinträchtigt. Viele Regional-Express-Züge mussten eingestellt werden. Die Bahn geht davon aus, dass die Einschränkungen - im Regional- und Fernverkehr - noch den ganzen Montag über andauern.

Für Reisende richtete die Bahn daher in zahlreichen Bahnhöfen Aufenthaltszüge ein. So auch in Frankfurt (Hauptbahnhof und Flughafen/Fernbahnhof), Fulda und Kassel-Wilhelmshöhe.

Kostenlose Bahn-Hotline eingerichtet

Schon zuvor wurden zur Beseitigung möglicher Schäden an der Oberleitung "Mitarbeiter und Reparaturfahrzeuge an strategisch relevanten Stellen zusammengezogen", wie die Bahn in ihrem eigens eingerichteten Blog zum Sturmtief "Sabine" mitteilte. "Mobile Einsatztrupps mit Kettensägen sind in Bereitschaft, um gegebenenfalls Gleise von umgefallenen Bäumen zu befreien."

Bahnkunden, die ihre Reise wegen des Sturms verschieben wollen, können ihre Tickets kostenfrei stornieren oder umtauschen. Seit Sonntagmittag ist außerdem eine kostenlose Service-Hotline unter 08000 99 66 33 eingerichtet.

Lufthansa rechnet mit starken Beeinträchtigungen

Auch am Frankfurter Flughafen wirbelt "Sabine" die Flugpläne durcheinander. Bereits am Sonntag wurden 180 von 1.200 Starts und Landungen gestrichen. Dabei handle es sich vor allem um Flüge innerhalb Europas, sagte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport. Die Fluggesellschaften entscheiden nach Angaben der Sprecherin selbst darüber, ob und welche Flüge ausfallen. Am Montag fallen vorraussichlich 140 Flüge aus.

Das Unternehmen entschied, in München am Montag alle Kontinentalflüge bis 13 Uhr und alle Interkontinentalflüge bis 14 Uhr auszusetzen. Interkontinentalflüge nach Frankfurt sollen voraussichtlich planmäßig weitergeführt werden. Mit der Streichung von Kontinentalverbindungen von und nach Frankfurt sei jedoch zu rechnen, hieß es.

Hunderte Schulen bleiben geschlossen

Für tausende hessische Schüler bringt das Orkantief einen zusätzlichen freien Tag mit sich. Nachdem es das Kultusministerium am Samstagabend in einer Mitteilung Eltern freistellte, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar sei, wurde am Sonntag in zahlreichen Kreisen und Städten der Unterricht flächendeckend abgesagt.

Kein dauerhafter Winter in Sicht

Tatsächlich bleibe es den ganzen Montag über stürmisch, prophezeit hr-Wetterexperte Rainer Behrendt. Auch Orkanböen seien weiterhin möglich. Erst am Dienstag beruhigt sich die Lage wieder etwas.

Winteridylle bringt "Sabine" übrigens nicht mit. Zwar gibt es Schnee- und Graupelschauer, aber keinen dauerhaften Frost. "Ein dauerhafter Winter ist nicht in Sicht", sagt Behrendt. Stattdessen erwartet Hessen bis zur Wochenmitte nass-kaltes Schmuddelwetter.

