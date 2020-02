Sturm wirbelt Verkehr in Hessen durcheinander [Audioseite]

Das Orkantief "Sabine" zieht mit Sturm und Regen über Hessen hinweg. Die Auswirkungen haben am Montag vor allem Pendler zu spüren bekommen. Auf der Schiene ging zeitweise nichts mehr.

Orkantief "Sabine" hat Hessen nach einer ersten Bilanz der Polizei vom Montagmorgen weniger stark getroffen als erwartet. Einem Polizeisprecher zufolge wurde das Dach des Frankfurter Doms in der Nacht durch den Ausleger eines Baukrans beschädigt. Der Domplatz blieb zunächst großflächig abgesperrt, zu Schaden kam niemand. Außerdem habe es in der Sturmnacht bis zum frühen Morgen allein in Frankfurt etwa 60 weitere Einsätze von Polizei und Feuerwehr gegeben. Vielfach seien Bäume oder Baustellenschilder im Stadtgebiet umgestürzt.

In Wiesbaden berichtete die Polizei ebenfalls von Dutzenden Einsätzen in der Nacht wegen Sturm- und Orkanböen. Dort entwurzelte "Sabine" mehrere Bäume.

Ein Baukran stürzte aufs Vordach des Frankfurter Doms. Bild © Tobias Lübben

Fliegende Trampoline, geschlossene Schulen

In Südhessen wurde nach Angaben eines Polizeisprechers ein Trampolin aus einem Garten auf ein geparktes Auto geweht. Auch hier wurde niemand verletzt. Ein Autofahrer sei in Darmstadt leicht verletzt worden, als er versuchte, einem umgestürzten Baum auf der Straße auszuweichen. Der Mann kam von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Pkw im "Steinbrücker Teich".

Umgestürzter Baum in Lauterbach, der Kreisstadt des Vogelsbergs. Bild © Rainer Battefeld (hr)

Aus dem Norden und Osten Hessens wurden zunächst keine größeren Schäden gemeldet. Dort waren wie im ganzen Land zahlreiche Schulen vorsorglich geschlossen geblieben. Eine komplette Liste der Schulausfälle gibt es hier.

Wetterdienste warnen weiter vor Orkanböen

Unwetterwarnungen blieben auch am Montagmorgen hessenweit bestehen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte, dass bis mindestens in die Mittagsstunden orkanartige Böen und Orkanböen von bis zu 120 Stundenkilometern auftreten könnten.

Die Spitzengeschwindigkeiten des Orkantiefs lagen am Montagmorgen nach Angaben des DWD sogar bei 145 Stundenkilometern. Das sei auf der Wasserkuppe, dem höchsten Berg des Landes, gemessen worden. Noch heftiger wehte es demnach auf dem Feldberg im Schwarzwald, wo Spitzengeschwindigkeiten von 177 Kilometer pro Stunde registriert wurden. Auf dem Brocken im Harz gab es Böen von 171 Stundenkilometern.

Schwierige Zeiten für Pendler

Die großen Verkehrsverbünde warnten Pendler und andere Reisende vor Einschränkungen. Sie empfahlen, vor Fahrtantritt mögliche Ausfälle von Bussen und Bahnen zu prüfen. "Aufgrund von Unwettern mit Orkanböen, Graupelschauern und Gewittern kommt es derzeit im gesamten RMV-Gebiet zu Ausfällen und Verspätungen im Bus- und Bahnverkehr", berichtete etwa der Rhein-Main-Verkehsverbund am frühen Montagmorgen auf seiner Homepage.

In Darmstadt fuhren am Morgen die meisten Busse wieder an, wie die HEAG meldete. Im Raum Kassel fällt die RegioTram-Linie 4 von Kaufungen-Papierfabrik nach Hessisch Lichtenau wegen eines Oberleitungsschadens bis auf Weiteres aus. Dabei handelt es sich um eine wichtige Pendlerverbindung nach Kassel.

Im Kreis Darmstadt-Dieburg wurde eine Handvoll Straßen gesperrt. Auch im Rheingau-Taunus-Kreis und Limburg-Weilburg gab es Sperrungen wegen umgestürzter Bäume und herumfliegender Äste. Zu den Verkehrsmeldungen geht es hier.

Regionalbahnen stehen still

Die Deutsche Bahn hatte bereits am Sonntag angekündigt, dass der Fernverkehr wegen des Orkantiefs eingestellt würde. Am Montagmorgen traf es dann auch den gesamten Regionalverkehr in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Bis mindestens 8 Uhr sollten keine Bahnen fahren, hieß es auf Twitter.

Einige Strecken wurden allerdings vorzeitig wieder freigegeben. Bei anderen müssten zunächst noch Testfahrten stattfinden, wie ein Bahnsprecher gegen 7.30 Uhr sagte. Reisende sollten sich am Besten auf der Homepage der Bahn informieren. Mit Verzögerungen sei noch länger zu rechnen.

Es bleibt schmuddelig

Nach Vorhersage der hr-Wetterredaktion soll es noch den ganzen Montag über stürmisch bleiben. Auch Orkanböen seien weiterhin möglich. Erst am Dienstag soll sich die Lage beruhigen.

Winteridylle bringt "Sabine" übrigens nicht mit. Zwar gibt es Schnee- und Graupelschauer, aber keinen dauerhaften Frost. "Ein dauerhafter Winter ist nicht in Sicht", sagt hr-Meteorologe Rainer Behrendt. Stattdessen erwartet Hessen bis zur Wochenmitte nass-kaltes Schmuddelwetter.

