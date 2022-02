In Hessen zieht erneut ein heftiger Sturm auf: Ab dem Nachmittag wird der Orkan namens "Zeynep" erwartet. Besonders betroffen sind Nord- und Mittelhessen sowie die Gipfellagen.

Audiobeitrag Audio Warnung vor dem nächsten Sturmtief Audio Das nächste Orkantief erreicht Hessen am Freitagnachmittag. Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Der Freitag hat ruhig begonnen, im Laufe des Tages nimmt der Orkan "Zeynep" aber an Fahrt auf: Die hessischen Feuerwehren müssen sich vom Nachmittag an also auf den nächsten Großeinsatz vorbereiten. Zuvor war das Sturmtief "Ylenia" durchs Land gezogen.

Schwerpunkte des neuen Orkans sollen in Nord- und Mittelhessen bis zum Raum Gießen sein. Auch das Bergland ist betroffen. Bei Höchstwerten zwischen 10 und 14 Grad wird es tagsüber auch Regenschauer und vereinzelte Gewitter geben. Neben Regen führte auch Schneeschmelze an vielen Bächen und Flüssen dazu, dass die Pegel in den vergangenen Tagen spürbar gestiegen sind. Gewässer traten über die Ufer. Betroffen war etwa die Lahn mit ihren Nebenflüssen. In Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) sind die Fuldawiesen überschwemmt.

Das Wasser steht auf den Fuldawiesen in Niederaula. Bild © osthessen-news.de

Am Abend und in der Nacht erreicht das Sturmtief, das mit einer Kaltfront über Hessen zieht, seinen Scheitelpunkt. "Es werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometern" erwartet", sagte hr-Meteorologe Mark Eisenmann. Vereinzelt seien in Gipfellagen auch Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern möglich. "Zeynep" wird voraussichtlich etwas weniger Kraft haben als "Ylenia".

Wetterdienst warnt vor entwurzelten Bäumen

Der Deutsche Wetterdienstes (DWD) in Offenbach hat eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen ab Freitagnachmittag herausgegeben. Die Warnung gilt zunächst bis 1 Uhr am Samstag. Der Wetterdienst warnte insbesondere vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Ästen und losen Dachziegeln. Gegenstände auf Balkonen und Terrassen sollten gesichert werden.

Erst ab Samstagfrüh schwächt sich die Unwettergefahr laut hr-Meteorologe Eisenmann ab. Es gebe einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. "Es bleibt auch am Sonntag und Montag wechselhaft und windig", sagte Eisenmann.

580 Feuerwehreinsätze bei Sturm "Ylenia"

Nach Angaben der Polizei verlief die Nacht von Donnerstag auf Freitag weitgehend glimpflich. Die Feuerwehren mussten landesweit rund 580 Mal ausrücken. In den meisten Fällen räumten sie umgestürzte Bäume von den Straßen. Zudem deckte der Sturm Dächer ab, Keller liefen voll.