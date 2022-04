Erste Ostermarschierer in Hessen haben einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine und Friedensverhandlungen für ein "friedliches, demilitarisiertes und atomwaffenfreies Europa" gefordert.

Dies sei Voraussetzung für Sicherheit, Frieden und Abrüstung unter Einschluss von Ukraine und Russland, sagte van Ooyen vom Ostermarschbüro in Frankfurt am Freitag. In den Aufrufen wurde der Angriffskrieg gegen die Ukraine als völkerrechtswidrig verurteilt. Der erste von elf Ostermärschen in Hessen startete am Freitag in Bruchköbel (Main-Kinzig) mit rund 200 Menschen.