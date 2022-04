Bei mehreren Wohnungsdurchsuchungen in Osthessen hat die Polizei Drogen im Wert von 30.000 Euro gefunden.

Ein 37-Jähriger aus Romrod (Vogelsberg) und ein 29-Jähriger aus Schotten (Vogelsberg) seien zudem in U-Haft gebracht worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Wohnungen in mehreren Städten wurden demnach bereits vor zwei Wochen durchsucht. Dabei wurden 1,8 Kilo Haschisch, 850 Gramm Marihuana, 200 Ecstasypillen und Amphetamine entdeckt.