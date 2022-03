Auf EC-Kartenlesegeräte in Zigarettenautomaten hatten es Diebe in der Nacht auf Samstag in Osthessen abgesehen.

Erst hebelten sie einen solchen Scanner aus einem Automaten in Hauneck. Um kurz nach 1 Uhr wiederholten sie das Ganze in Schenklengsfeld (beide Hersfeld-Rotenburg). Dort sah ein aufgeweckter Zeuge zwei Männer in die Nacht verschwinden, wie die Polizei meldete.