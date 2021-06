Paar in Frankfurt angegriffen

Ein Paar aus Offenbach ist am Dienstagabend an einer S-Bahnhaltestelle in Frankfurt angegriffen und verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch griffen ein Mann und eine Frau die 31 und 29 Jahre alten Opfer an, warfen die Frau zu Boden und traten ihr ins Gesicht. Den Mann schlugen sie und sprühten Pfefferspray. Die Angreifer flohen, die Opfer kamen in ein Krankenhaus.