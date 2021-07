Als ein Lastwagen auf der A66 mit einem Wohnmobil zusammenstößt, verteilen sich 50 Kilogramm Drogen mitten auf der Autobahn. Und das alles nur, weil der Fahrer mal auf Toilette musste.

"Auf der Autobahn liegen ganz viele Drogen herum." Diese Meldung ist am Dienstagvormittag bei der Autobahnpolizei Langenselbold (Main-Kinzig) eingegangen. Marihuana hatte sich auf der A66 in Richtung Fulda über die Fahrbahn verteilt. Auf dem Standstreifen: die Reste eines Wohnmobils. Was hier passiert ist, kommentiert die Polizei in einer Mitteilung wie folgt: "Das lief im wahrsten Sinne des Wortes einfach sch..."

Nach dem Unfall eines Wohnmobils auf der A66 fanden Polizisten in den Trümmern Päckchen mit insgesamt 50 Kilogramm Marihuana. Bild © 5vision Media

Fahrer musste mal

Demnach hatte der Fahrer sein Wohnmobil auf Höhe der Ausfahrt Bad Orb/Wächtersbach auf dem Standstreifen abgestellt, weil er "dringend mal groß musste". Während der Mann sich auf die Toilette zurückgezogen habe, so schildert es die Polizei, habe ein Lastwagen mit Wucht das Heck des Wohnwagens gerammt.

Dabei wurde die Außenwand aufgerissen, und eine größere Menge Marihuana verteilte sich auf der Fahrbahn. "Ganz offensichtlich war das Rauschgift in dem Wohnmobil versteckt", berichtete die Polizei. Die Beamten sammelten Beutel mit insgesamt 50 Kilogramm ein.

Herkunft der Drogen unklar

Grüner Asphalt: Marihuana verteilte sich kiloweise auf der Autobahn. Bild © 5vision Media

Sowohl der Wohnmobil-Fahrer als auch seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt, teilt die Polizei mit. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Um die Autobahn wieder drogenfrei zu bekommen, waren etliche Beamte im Einsatz. Woher die Drogen kamen, wird jetzt untersucht.