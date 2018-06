Tragisches Ende eines geplanten Reitausflugs: In Panik ist ein Pferd in Kronberg seiner Reiterin ausgebüxt. Trotz sofortiger Hilfe musste das Tier eingeschläfert werden.

Warum genau dem Pferd die Gäule durchgingen, ist unklar. Beim Satteln auf einem Reiterhof in Kronberg (Hochtaunus) ist das Tier am Samstagvormittag plötzlich in Panik geraten und losgelaufen, wie ein Sprecher der Kronberger Feuerwehr hessenschau.de berichtete. Das Pferd stürmte über einen angrenzenden Golfplatz und durchbrach dort einen Maschendrahtzaun.

Auf einer dahinter verlaufenden Straße stürzte es schließlich in einen Wassergraben. In seiner Aufregung sei das bereits verletzte Tier in einen als Unterführung angelegten Wasserschacht gekrochen, so der Sprecher.

Offener Bruch an den Hinterläufen

Mit rund 30 Einsatzkräften, darunter eine Kranwagen-Besatzung der Feuerwehr Frankfurt und die Tierrettung aus dem Main-Taunus-Kreis, versuchten die sofort alarmierten Helfer noch, das Pferd zu befreien. Ein Tierarzt stellte jedoch einen offenen Bruch an den Hinterläufen fest.

In Absprache mit der schockierten Reiterin wurde das Tier noch in dem Bachlauf eingeschläfert. Der Kran hob den rund 500 Kilo schweren Vierbeiner schließlich auf einen Anhänger, mit dem er abtransportiert wurde. „Das kommt wirklich nicht alle Tage vor“, berichtete der Feuerwehr-Sprecher von dem aufwendigen, gut dreistündigen Einsatz.