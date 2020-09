Beim ersten bundesweiten Warntag heulten die Sirenen am Donnerstag vielerorts in Hessen. Bei der Alarmierung übers Smartphone kam es allerdings zu Pannen.

Viele Nutzer von Warnapps, die um 11 Uhr auf ihre Smartphones blickten, sahen erstmal gar nichts. Denn landesweit blieb es nach der Auslösung des Probealarms zunächst still auf den meisten Handys, die eigentlich Hinweise über Apps wie Nina, Katwarn oder Hessenwarn empfangen sollten.

Warnmeldung kommt verspätet an

Die über das sogenannte Modulare Warnsystem (MoWaS) versendete Warnmeldung sei verspätet zugestellt worden, teilte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn mit. "Grund dafür ist eine nicht vorgesehene zeitgleiche Auslösung einer Vielzahl von Warnmeldungen über MoWaS gewesen." Das im Vorfeld besprochene Auslösekonzept habe hingegen eine reine Auslösung durch den Bund vorgesehen.

Auch die Entwarnung über die Warnapps kam später als vorgesehen, bei manchen Nutzern, die hessenschau.de schrieben, blinkte sie erst gegen 11.40 Uhr auf den Handys auf. Auch das lag laut BBK an der großflächigen Auslösung. Letztlich habe der Warntag auch der Überprüfung und Verbesserung der Infrastruktur gedient.

Warum es in Frankfurt weitgehend still war

Die Sirenen in den Städten funktionierten dagegen planmäßig. In Wiesbaden, Darmstadt, Kassel und vielen weiteren Regionen Hessens warnten sie die Bürger.

In Frankfurt blieb es weitgehend still. Dort gibt es nach Auskunft der Feuerwehr kein flächendeckendes Sirenennetz. Wie in anderen Städten wurden die Sirenen nach dem Ende des Kalten Krieges abgebaut. "Überlegungen und Kostenschätzungen für ein entsprechendes Netz gibt es, eine Entscheidung der Stadtpolitik derzeit nicht", sagte Feuerwehrsprecherin Anne Walkembach.

Nur in den westlichen Stadtteilen hörten Anwohner die Warntöne, denn rund um den Industriepark Höchst und Allessa in Fechenheim ging der Sirenen-Alarm am späten Vormittag wie geplant los. Darüber hinaus waren die Töne laut Frankfurter Polizei "nur mit guten Ohren und entsprechender Windrichtung" zu vernehmen.

Kein digitaler Alarm in nordhessischen Landkreisen

In der Stadt Kassel waren die Sirenen ebenfalls vielerorts zu hören, im restlichen Regierungsbezirk allerdings nicht. Dort funktionieren die Sirenen noch analog, der bundesweite Alarm wurde allerdings digital ausgelöst. In den Landkreisen Kassel, Schwalm-Eder, Werra-Meißner, Hersfeld-Rotenburg und Waldeck-Frankenberg blieb der Alarmton zum Beispiel entsprechend aus.

Weitere Informationen Ein Warntag pro Jahr Laut einem Beschluss der Innenministerkonferenz soll es künftig jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September einen Warntag geben. Ende der weiteren Informationen

Das Problem: Die Leitstellen müssten den Alarm auslösen, die Sirenen empfangen das digitale Signal aber nicht. Dazu bräuchte es Empfangsgeräte - die Umstellung läuft derzeit. Der Regierungsbezirk hatte sich laut HNA nach Absprache mit dem Innenministerium deshalb dagegen entschieden, den Alarm analog auszulösen. Zumal dann in den Kommunen der Feueralarm losgegangen wäre. Das hätte für Verwirrung gesorgt.

In zwei Landkreisen blieb es mit Vorankündigung ruhig: Aus technischen Gründen waren auch Fulda und der Vogelsbergskreis vom Warntag ausgenommen.

Sensibilisieren und Technik testen

Das Ziel des ersten bundesweiten Warntags war, die unterschiedlichen Warntechniken für besondere Notfälle zu testen und die Bevölkerung für den Ernstfall zu sensibilisieren: Bei einer Naturkatastrophe, einem Terroranschlag, einem Unfall in einem Chemiebetrieb oder ähnlichen gefährlichen Großlagen warnen die Behörden die Bevölkerung über diese Wege.

Das hessische Innenministerium äußerte sich zunächst nicht zum Warntag und den damit verbundenen Pannen, die für zahlreiche Kommentare in den sozialen Netzwerken sorgten.

Sendung: hessenschau, 10.9.2020, 19.30 Uhr