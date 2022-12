Bei einem Brand im Logistikzentrum von Amazon in Bad Hersfeld ist am Dienstag ein Schaden in hoher fünf- oder sechsstelliger Höhe entstanden.

Nach Polizeiangaben vom Mittwoch hatte eine Papierpresse aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Das Logistikzentrum wurde kurzzeitig evakuiert.