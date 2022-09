Fünf Parkplätze in Frankfurt sind am Samstag kurzfristig in Orte der Begegnung verwandelt worden.

"Wir machen das Ganze heute etwas lebendiger hier", sagte eine Sprecherin des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Aktionen zum "Park(ing) Day" waren auch in anderen hessischen Städten wie Darmstadt, Fulda, Kassel und Offenbach geplant.

In Frankfurt wurden unter dem Motto "Platz für Menschen, nicht für Autos!" stellten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Berger Straße in Frankfurt Bänke auf den Parkplätzen auf und spielten dort. Ziel der Aktionen sei es, "auf die autobetonte Verteilung des öffentlichen Raums aufmerksam zu machen", erklärte der Verkehrsclub Deutschland (VCD) Hessen.